Нидерландец Митчелл Баккер подписал с Аталантой контракт на четыре года.

Итальянская Аталанта официально объявила о подписании нидерландского защитника Митчелла Баккера, перешедшего из немецкого Байера. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 года – до лета 2027, а сам Баккер будет зарабатывать 2,2 миллиона евро в год.

По неофициальной информации, за переход футболиста клуба из Бергамо пришлось заплатить около 11 миллионов евро.

В составе Байера в прошлом сезоне Баккер забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 40 матчах.

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