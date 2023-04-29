Торіно приймав Аталанту у 32 турі Серії А. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Команди відверто розчарували першим таймом на Стадіо Олімпіко, створивши усього 1 момент на двох. Все завдяки Дзаппакості. Давіде промчався лівим флангом з центру поля, увійшов до штрафного, легко хитнув Лазаро та забив з дуже гострого кута. Шедевр.

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По перерві гра була цікавішою. Команди почали бити по воротах, що дало результат. На 75 хвилині гравець Торіно під номером 59 пробив, кіпер парирував, але Санабрія був першим на добиванні. Команду Гасперіні це не зупинило.

Гості помчались вперед, що конвертувалось у другий красивий гол. Сапата прийняв пас з глибини, майстерно накрутив кількох суперників та пробив у дальній кут. 2:1. Туринці відігратись вже не зуміли.

Аталанта набрала 55 залікових балів та піднялась на 6 сходинку, що дозволяє грати у кваліфікації Ліги конференцій.Торіно розташувався дванадцятим з 42 очками.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії