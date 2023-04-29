Торино принимал Аталанту в 32-м туре Серии А. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Команды откровенно разочаровали первым таймом на Стадио Олимпико, создав всего один момент на двоих. Все благодаря Дзаппакосте. Давиде промчался по левому флангу из центра поля, вошел в штрафную, легко качнул Лазаро и забил с очень острого угла. Шедевр.

Милан вырвал ничью с Ромой в битве за Лигу чемпионов – магия добавленного времени и неудачная серия римлян

После перерыва игра была более интересной. Команды начали бить по воротам, что дало результат. На 75 минуте игрок Торино под номером 59 пробил, кипер парировал, но Санабрия был первым на добивании. Команду Гасперини это не остановило.

Гости помчались вперед, что конвертировалось во второй красивый гол. Сапата принял пас из глубины, мастерски накрутил нескольких соперников и пробил в дальний угол. 2:1. Туринцы отыграться уже не сумели.

Аталанта набрала 55 зачетных баллов и поднялась на 6 строчку, что позволяет играть в квалификации Лиги конференций. Торино расположился двенадцатым с 42 очками.

Турнирная таблица чемпионата Италии