Аталанта розписала нічию з Лаціо в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".

Лаціо був близьким до того, щоб покращити свою статистику матчів на виїзді, де у нинішній кампанії виграв лише одного разу. Однак Аталанта врятувалася у компенсований час. Руслан Маліновський розпочав вирішальну атаку, яку завершив Мартен Де Рон.

Аталанта врятувалася у трилері з Лаціо, Маліновський – один з авторів божевільної розв'язки

Слід відзначити Чіро Іммобіле, який забив свій 159-й гол у складі "орлів". Форвард повторив рекорд легендарного Сільвіо Піоли. Наразі вони ділять першість у списку найкращих бомбардирів Лаціо за всю історію.