Маліновський почав рятівну атаку, Іммобіле повторив рекорд легенди – відеоогляд матчу Аталанта – Лаціо – 2:2
19:22 - Читать на русском
Аталанта розписала нічию з Лаціо в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".
45+1’ Дуван Сапата
90+4’ Мартен де Рон
Педро Родрігес 18’
Чіро Іммобіле 74’
18’ Педро Родрігес
45+1’ Дуван Сапата
74’ Чіро Іммобіле
90+4’ Мартен де Рон
Лаціо був близьким до того, щоб покращити свою статистику матчів на виїзді, де у нинішній кампанії виграв лише одного разу. Однак Аталанта врятувалася у компенсований час. Руслан Маліновський розпочав вирішальну атаку, яку завершив Мартен Де Рон.
Аталанта врятувалася у трилері з Лаціо, Маліновський – один з авторів божевільної розв'язки
Слід відзначити Чіро Іммобіле, який забив свій 159-й гол у складі "орлів". Форвард повторив рекорд легендарного Сільвіо Піоли. Наразі вони ділять першість у списку найкращих бомбардирів Лаціо за всю історію.
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