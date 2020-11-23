Захисник збірної ПАР Анеле Нгконгка загинув у автокатастрофі у себе на батьківщині.

Трагедія сталася в провінції Квазулу-Натал, футболіст помер на місці. Його дівчина була госпіталізована у важкому стані.

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Додамо, що з вересня Нгконгка перебував без клубу. Протягом кар'єри він представляв південноафриканські Форчун і Мамелоді Санудаунз, французький Труа і бельгійський Генк. У складі збірної ПАР гравець провів 52 матчі.

Найбільшого успіху досяг з Генком, де розминувся з Русланом Маліновським (українець прийшов у команду, коли Анеле вже був у оренді в іншому клубі). З "магістрами" Нгконгка виграв чемпіонат Бельгії, Суперкубок країни та ще двічі – національний Кубок.