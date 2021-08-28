Аталанта не покидає спроб підписати півзахисника Шахтаря Манора Соломона, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Рік тому бергамаски вже звертались до "гірників" з пропозицією відпустити ізраїльтянина за 15 млн євро, але отримали відмову. Тепер італійці збільшили суму компенсації до 20 млн євро. Шахтар натомість готовий відпустити свою зірку не менше ніж за 30 млн.

Сам Соломон не поспішає продовжувати з українським клубом контракт, який завершується у грудні 2023 року. Таким чином "помаранчево-чорним" доведеться продати гравця не пізніше літа наступного літа, аби отримати бодай якусь компенсацію.

Нагадаємо, у поточному сезоні Манор провів за Шахтар 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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