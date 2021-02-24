Аталанта минулого року стала головною сенсацією європейського футболу, прорвавшись у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Тоді багато вболівальників (і не тільки) були впевнені – бергамаски не пройшли ПСЖ лишень через жахливий темп ковідного сезону, який банально вибив "Богиню" з сил. Можливо, це і так. В будь-якому разі, Аталанта повторила вихід у плей-офф у поточному сезоні, відставши на два очки від Ліверпуля (і здобувши перемогу на Енфілді) та випередивши Аякс. Жереб за це досягнення подарував у пару кризовий Реал.

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Втім, навіть без проблем Реала варто визнати, що Аталанта крута. Підопічні Джан П'єро Гасперіні залишаються реальними претендентами на медалі в Серії А – в їхньому активі погроми Мілана, Роми та Лаціо, нічия з Юве та Інтером, а також вихід у фінал Кубка завдяки перемозі над Наполі. У першому колі чемпіонату бергамаски побили власний же рекорд за набраними очками, а нині команда лідирує в Італії за показниками очікуваних голів без пенальті. Крім того, за інтенсивністю пресингу Аталанта є найкращим італійським топом.

Загалом футбол "Богині" залишається таким же агресивним, інтенсивним та продуманим позиційно, як і рік тому. Центрбеки все так же регулярно ходять до штрафного й забивають, а в центрі поля комада шикарно відкриває й атакує зони. Критичну втрату Гомеса тренерський штаб компенсував більшою гнучкістю, розподіливши його сильні якості між трьома-чотирма атакувальними хавами, а головною зіркою став фантастичний Ілічіч. Словом, Аталанта – дуже крута.

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Втім, на тлі минулорічного домінування футбол бергамасків не такий потужний. Проблем вистачає – та ж втрата Гомеса, при всіх стараннях Джан П'єро Гасперіні та інших виконавців, часто відчувається у нічийних матчах, адже поки що тільки Ілічіч безапеляційно створює різницю в середині поля. Маліновський, Пессіна та Міранчук залишаються нестабільними й дещо прогнозованими у своїх діях.

Крім того, Аталанта занадто контрастна у своїх результатах. Показовими стали матчі проти Лаціо: у кубковій зустрічі "Богиня" навіть у меншості мало що дозволяла "орлам" і святкувала перемогу (3:2), а за чотири дні вже римляни винесли команду Джан П'єро Гасперіні (1:3) – тут же стало помітно, що Аталанта може з нічого подарувати кілька голів. З Ліверпулем вийшла схожа історія – 0:5 вдома, 2:0 на виїзді. Навіть протягом одного матчу Аталанта буває кардинально різною – так, у ворота Торіно прилетіло три голи вже у перші 20 хвилин, але у підсумку все завершилось з рахунком 3:3.

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У Серії А команда Маліновського й Коваленка має занадто велику кількість осічок. Так, очки у бергамасків відбирало Удінезе, Дженоа, Болонья та Спеція (команди другої десятки чемпіонату), а Верона взагалі впевнено перемогла. У ЛЧ ж можна відзначити нічию з Мідт'юлландом. Саме ця нестабільність і контрастність змушує букмекерів ставити на прохід італійців високі коефіцієнти.

Реал проводить дуже цікавий сезон. За всіма ознаками помітна криза – "вершкові" мають купу структурних проблем у грі (особливо при пресингу та перехідних фазах), в атаці команда занадто залежна від окремих виконавців, а в обороні стало забагато привозів від лідерів.

Всі ці вади найбільш яскраво проявилися у двох програшних матчах проти Шахтаря, однак це були не перші і не останні ганебні провали "бланкос". Так, підопічних Зінедіна Зідана у Мадриді бив Кадіс (новачок Прімери), Леванте та Алавес, Валенсія взагалі влаштувала розгром, а Ельче та Осасуна відбирали очки. Найбільшою ж ганьбою став виліт Кубка Іспанії внаслідок поразки Алькояно.

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Все це породжує розмови про відставку Зінедіна Зідана. Французький коуч останнім часом став нервувати, зриваючись на журналістів. Його можна зрозуміти: на тлі всіх ігрових проблем Реал примудрився впевнено прибити Атлетіко, Барселону, Інтер, Борусію М та Севілью – причому це були тактичні перемоги у критично важливих матчах. Суперники в цих зустрічах не отримали від Мадрида жодного шансу. Крім того, "вершкові" майже відіграли 10-очкове відставання від Атлетіко, перед дербі 7-го березня скоротивши відрив до мінімуму.

Особливо успіхи Реала вражають на тлі катастрофічної кадрової ситуації. Перед Хетафе в лазареті перебувало одразу сім виконавців, перед Уескою та Вальядолідом команда не могла розраховувати на вісьмох, а у Бергамо "вершкові" полетіли без дев'яти гравців основи – сумарно ж за сезон мадридці пережили 41 травму та п'ять позитивних тестів на COVID-19. Пошкодження отримали 20 футболістів, причому у більшості випадків мова йде про рецедиви (в 30 випадках – м'язові). Це настільки багато, що клуб розпочав внутрішнє розслідування.

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Вочевидь, скоро полетять голови, але поки що Реалу важливо не вилетіти з ЛЧ. В Італії буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хатебур – Рамос, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Одріосола, Мілітао, Родріго, Азар, Бензема

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Коваленко (Аталанта; поза заявкою)

Орієнтовні склади на матч Аталанта – Реал Мадрид

Аталанта: Голліні – Толоі, Ромеро, Джімшіті – Меле, Фройлер, де Роон, Госенс – Ілічіч, Пессіна – Сапата

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Маріано, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Реал повіз до Італії всього 11 футболістів з першої команди, тож існує спокуса назвати мадридців аутсайдерами. Втім, недооцінка іспанського чемпіона може дорого обійтись бергамаскам, адже для "вершкових" відсутність купи лідерів давно стала нормою. Наприклад, у попередньому сезоні вони пережили аж 55 травм, але виграли Ла Лігу. Крім того, Зінедін Зідан у таки скрутних умовах здобув занадто багато тактичних перемог над топами, щоб ось так просто програти Аталанті.

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Втім, Джан П'єро Гасперіні не з тих, хто дасть своїй команді розслабитись. Аталанта, звісно ж, підготувалася до Реала, а її інтенсивність та якісний пресинг – занадто серйозно проблема для "вершкових". Особливо страшно за хитку оборону "королівського клубу", на яку навалиться не тільки атакувальна група бергамасків, а й центрбеки. При цьому кадрова ситуація "бланкос" дійсно складна – її ще можна пережити при формуванні стартової 11-ки, але на банці сидять суцільні дублери. Щонайгірше, не вистачає Бензема, без якого Реал забиває дуже мало.

З іншого боку, важко спрогнозувати, як піде гра у Аталанти. В цьому сезоні вона може як влаштувати феєрію, так і згоріти без шансів. При цьому команді може не вистачити футболістів, здатних самотужки розхитати лінії мадридців – якщо Ілічіча вимкнуть, то будуть проблеми.

Реал вміє звалювати гру до в'язкої боротьби, в якій енерговитратність футболу Аталанти втрачає сенс. Можна бути впевненим, що у нинішній кадровій ситуації Зінедін Зідан добиватиметься саме нейтралізації суперника, а не перемоги над ним прямо зараз.

Навряд чи за таких факторів варто очікувати впевненої перемоги господарів, але на мінімальну вони цілком можуть сподіватись. "Вершкових" такий розклад влаштує. Все вирішиться у Мадриді.

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