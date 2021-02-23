"Це чудова історія. Я пережив важкий момент, але мені вдалося впоратися. Я провів сім років у ПСЖ, починав у команді U-11, але отримав травму незадовго до вступу в академію. У мене був артрит, якась інфекція у стегні, тому мені довелося робити операцію. Я довго лікувався, провів два або три місяці в гіпсовій пов'язці. Після операції до мене прийшов лікар і сказав, що я більше ніколи не буду грати у футбол. Він навіть сказав, що мені, можливо, доведеться ампутувати ногу. Деякий час я провів у інвалідному кріслі, потім на милицях, і після цього мені довелося знову вчитися ходити.

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Я думав, що відразу зможу ходити. Я боровся, але щойно намагався піднятись, відразу падав. У мене не залишилося енергії в ногах, тому що я так довго не ходив, і мої ноги відвикли від руху. Попри це, я завжди думав, що футбол для мене ще не закінчився, і я говорив усім, що повернуся до гри. Більшість людей думали, що це неможливо, але я знову навчився ходити і грав з болем у стегні близько півтора року. Мене визнали найкращим лівим захисником два роки поспіль. Чесно кажучи, у мене все складалося добре", – наводить слова Менді AS.

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