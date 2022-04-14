Аталанта приймає Лейпциг у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Матч Аталанта – РБ Лейпциг стартує о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція гри доступна на онлайн-сервісі MEGOGO. Компанія відкрила безкоштовний доступ до усього футбольного контенту.

Аталанта розписала нічию з РБ Лейпциг – забракло Х-фактору Маліновського, а фінальна пожежа могла завершитися поразкою

Руслан Маліновський місяць не має стабільної ігрової практики. Перший матч проти Лейпцига він взагалі просидів у запасі, а на вихідних отримав тільки 15 хвилин проти Сассуоло. Щоправда, цього часу вистачило, щоб оформити асист.

Стартові склади команд

Аталанта: Муссо – Де Рон, Деміраль, Паломіно – Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста – Маліновський, Бога – Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Мурієль, Пеццелья, Джімсіті, Міхейле, Пессіна, Скальвіні, Ціттадіні, Міранчук, Пашаліч.

РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан, Орбан, Гвардіол – Хенрікс, Лаймер, Кампль, Ангеліньо – Ольмо – Нкунку, Сілва.

Запасні: Чаунер, Мартінес, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Собослай, Мукієле, Хальстенберг, Ребігер, Новоа.