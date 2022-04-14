Аталанта принимает Лейпциг в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Аталанта – РБ Лейпциг стартует в 19.45 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на онлайн-сервисе MEGOGO. Компания открыла бесплатный доступ ко всему футбольному контенту.

Аталанта расписала ничью с РБ Лейпциг – не хватило Х-фактора Малиновского, а финальный пожар мог завершиться поражением

Руслан Малиновский месяц не имеет стабильной игровой практики. Первый матч против Лейпцига он вообще просидел в запасе, а на выходных получил только 15 минут против Сассуоло. Правда, этого времени хватило, чтобы оформить ассист.

Стартовые составы команд

Аталанта: Муссо – Де Рон, Демираль, Паломино – Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста – Малиновский, Бога – Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Муриэль, Пеццелья, Джимсити, Михейле, Пессина, Скальвини, Циттадини, Миранчук, Пашалич.

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Ангелиньо – Ольмо – Нкунку, Силва.

Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Собослай, Мукиелле, Хальстенберг, Ребигер, Новоа.