Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про кадрові втрати перед матчем з Ліверпулем в Лізі чемпіонів.

"Ханс Хатебур і Крістіан Ромеро у грі проти Кротоне пішли з поля з м'язовими травмами, в той час як Робін Гозенс і Мартен де Рон також, як очікується, пропустять поєдинок Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

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Нам також доведеться почекати до завтра, щоб побачити, що з Рафаелем Толої, який отримав сильний удар по коліну, тому подивимося, кого ми зможемо вилікувати, а кого – ні", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аталантою і Ліверпулем відбудеться 3 листопада в Бергамо на стадіоні Атлеті Адзуррі. Початок – о 22:00 за київським часом. Наразі бергамаски посідають друге місце у квартеті, поступаючись мерсисайдцями двома очками.

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