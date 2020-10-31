Матч, як і онлайн-трансляція Кротоне – Аталанта, стартував о 16:00. "Богиня" гостює в абсолютно найгіршої команди старту сезону. Чи може бути кращий сценарій, щоб перервати серію з двох поразок? В історії протистояння "акули" перемагали лише 1 раз з 8. Уже за перші 8 хвилини Мурієль змарнував 2 супермоменти. Спочатку центральний захисник Толої вивів його під кутом на побачення з голкіпером – повз ворота, це ще можна зрозуміти. А потім Маліновський, який вперше за місяць вийшов у стартовому складі Аталанти, блискуче розрізав лінії і вивів колумбійця на самотнього Кордаза по центру – сейв останнього. Між цими моментами втиснувся розкішний прохід захисника збірної Польщі Реци. Дальній постріл просвистів поруч зі стійкою.

Кротоне – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський в основі вперше за 6 ігор

Хавбек збірної України ще пару разів підходив під гострі передачі, тож не дивного, що саме наш №18 віддав гольовий пас. Чергова передача за спини захисникам, і тут уже Мурієль спокійно розібрався. На 28-й сам Маліновський розхитав захисників, але мінімально схибив. Фройлер легко перехопив м'яч і віддав на Мурієля – дубль колумбійського резервіста. Кротоне відповів голом, який став наслідком подарунку оборони бергамасків, яка банально розступилася перед екс-форвардом збірної Нігерії Сімі. Маліновський ще кілька разів загострював ситуацію фінтами і зрячими передачами.

Кротоне – Аталанта: Маліновський віддав гольовий пас – дивіться відео

У підсумку Руслан за 1 тайм мінімально поступається оцінкою лише Мурієлю. Українець, який грає на дещо незвичній позиції правого інсайда, створив 3 моменти і виграв 5 єдиноборств із 7, двічі обігрував суперників на дриблінгу. На старті другої половини Сімі вибігав сам на сам зі Спортьєлло, але і в офсайд забрався, і пробити забув. Маліновський знову відповів гострим пасом. Цього разу Руслан вивів на чисту ударну позицію Сапату, який у перерві замінив Мурієля. Дуван забарився з рішенням і його встигли заблокувати. Відзначимо, що із тріо атаки лише українець зберіг місце у складі після перерви.

Цікавим є і той факт, що обидва свої асисти за перший місяць Серії А 2020/21 вихованець Шахтаря зробив у тих єдиних матчах, в яких виходив у старті. Схоже, це означає, що в найближчій грі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля Гасперіні не дуже розраховує на українського футболіста, якому знову дістанеться максимум 20 хвилин. Жуніор Мессіас не став Месією для Кротоне після чергової помилки оборонців на лівому фланзі Аталанти. Форвард обіграв голкіпера, той легенько обійняв його, після чого Фройлер встиг, немов ключкою у хокеї вигребти снаряд з-під гравця, перед яким уже вималювалися порожні ворота.