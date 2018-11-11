Аталанта несподівано розгромила Інтер: 12 тур Серії А, матчі неділі

В матчі 12 туру Серії А Інтер на виїзді сенсаційно потерпів ганебну поразку від Аталанти. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Аталанта активно розпочала матч і досить швидко відкрила рахунок, Хатебур на дальній стійці замкнув передачу Госенса. Моментів і далі було більше в Аталанти, проте на початку другого тайму Манчіні зіграв рукою в штрафному майданчику – Ікарді ударом з пенальті рахунок зрівняв.

Манчіні виправився за цей епізод, замкнувши навіс Ілічіча зі штрафного та принісши "бергамаскам" перемогу в матчі. А наприкінці матчу Аталанта відзначилась ще двічі, голи на рахунку Джімшіті та Гомеса. Інтер догравав зустріч в меншості, Брозовіч отримав другу жовту картку.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 18 очок і піднялась на 6 місце, Інтер з 25 пунктами лишився на 3 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/19, 12 тур

Аталанта – Інтер – 4:1

Голи: Хатебур, 9, Манчіні, 62, Джімшіті, 88, Гомес, 90+4 – Ікарді, 47, (пен)

К'єво – Болонья – початок матчу о 16:00

Рома – Сампдорія – початок матчу о 16:00

Емполі – Удінезе – початок матчу о 16:00

Сассуоло – Лаціо – початок матчу о 19:00