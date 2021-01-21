Астон Вілла відпустила хавбека в Чемпіоншип
10:28 - Читать на русском
Півзахисник Конор Хуріхейн, права на якого належать бірмінгемській Астон Віллі, продовжить кар'єру в англійському Чемпіоншипі.
29-річний ірландець захищатиме кольори Суонсі, повідомляє офіційний сайт "лебедів".
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Валлійці орендували Хуріхейна до кінця сезону. На Ліберті він виступатиме під 14-м номером. За Суонсі ірландський хавбек може дебютувати вже в найближчий вікенд – у кубковому протистоянні з Ноттінгем Форест.
У нинішньому сезоні Конор Хуріхейн втратив місце в основі Астон Вілли. У його активі лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч і оформив 1 асист.
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