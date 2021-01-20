Арсенал офіційно позбувся ще одного ветерана
Менеджмент лондонського Арсенала продовжує розчищати склад команди від непотрібних тренерському штабу Мікеля Артети виконавців.
"Каноніри" за обопільною згодою розірвали контракт із Сократісом Папастатопулосом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Тепер центрбек може без зайвих проблем знайти нову команду. Серед претендентів на Сократіса преса називає іспанські Бетіс і Севілью, а також італійський Дженоа. Ветеран у нинішньому сезоні не мав ігрової практики і не виходив у складі першої команди Арсенала.
Сократіс Папастатопулос переїхав на Емірейтс влітку 2018 року за 16 млн євро з Борусії Д. Усього за лондонців він провів 69 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і здобув Кубок Англії у сезоні 2019/20.
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