"Каноніри" за обопільною згодою розірвали контракт із Сократісом Папастатопулосом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепер центрбек може без зайвих проблем знайти нову команду. Серед претендентів на Сократіса преса називає іспанські Бетіс і Севілью, а також італійський Дженоа. Ветеран у нинішньому сезоні не мав ігрової практики і не виходив у складі першої команди Арсенала.

Сократіс Папастатопулос переїхав на Емірейтс влітку 2018 року за 16 млн євро з Борусії Д. Усього за лондонців він провів 69 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і здобув Кубок Англії у сезоні 2019/20.

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