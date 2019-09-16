Вест Хем у меншості зіграв внічию з Астон Віллою – Ярмоленко провів на полі 60 хвилин

Останній матч 5-го туру АПЛ між Астон Віллою та Вес Хемом завершився без голів.

Вест Хем активніше розпочав зустріч, вже на 5-й хвилині завдавши першого удару – це Ярмоленко пробивав з меж штрафного після скидки від Аллє, але Енгельс заблокував його постріл. За три хвилини у гру довелося вступати голкіперу Хітону, хоча удар Нобла із середньої дистанції не був сильним. Астон Вілла відповіла шикарним моментом на 15-й хвилині: Гріліш прорвався правим флангом та подав на ближню стійку, а Веслі випередив захисників та замкнув головою – м'яч пролетів поруч із хрестовиною.

Вест Хем не мав суттєвої переваги над господарями, однак кожну свою атаку старався довести до логічного завершення. Так, на 16-й хвилині Ярмоленко метрів з 25-ти пробив повз правий кут воріт, а на 21-й швидка атака "молотобійців" лівим флангом завершилась ударом Аллє головою – поруч зі стійкою! Неточним був і дальній постріл Райса на 26-й. "Віллани" прокинулися на 30-х хвилинах, але рівень гостроти їх моментів був невисоким – можна згадати хіба що замикання кросу Гільбера та дальній постріл Макгінна, але в обох випадках Фабінскі легко ловив м'яч.

Завершення першого тайму було за бірмінгемцями. Підопічні Діна Сміта стали діяти настирніше, що вилилось у кілька небезпечних епізодів біля воріт гостей. На 41-й хвилині лише своєчасний вихід Фабіанскі врятував Вест Хем від замикання подачі Хоти у виконанні Ель-Газі (поляк кулаком ще й відправив його у нокаут), а перед свистком на перерву він потягнув прекрасний дальній удар з рикошетом під ліву стійку – щоправда, арбітри помітили там офсайд. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму Астон Вілла пішла уперед, змусивши серйозно понервувати Вест Хем. Розпочалося все на 47-й хвилині дальнім ударом Гріліша повз ворота, але по-справжньому спекотно було на 52-й, коли Фабіанскі виніс простріл Джека на ногу МакГінну – шотландець метрів з 20-ти тут же пробив, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 58-й же МакГінн прийняв закидання на лінії штрафного, поклав корпус і вистрілив ще раз – цього разу у площину, але Фабіанскі спіймав м'яч. У "молотобійців" за цей період можна згадати хіба що заблокований удар Райса та кілька кросів без завершення.

На 60-х хвилинах тренери обох команд вирішили освіжити свої праві фланги. Дін Сміт зняв Хоту, випустивши Ель-Мухамаді, а Мануель Пелагріні замість інертного Ярмоленка підняв Форналса. Втім, дуже швидко аргентинець змушений був проводити ротацію і зліва, адже на 67-й хвилині другу жовту картку отримав фулбек Масуаку – через його неуважність довелося всадити на лавку Андерсона й закривати діру Сабалетою. Всі ці перестановки ніяк не допомогли створенню гострих моментів. До 80-ї хвилини вболівальники побачили лише кілька непоганих кросів без замикання та низку заблокованих ударів, а також вкрай неточний постріл Форналса з-за меж карного майданчика.

Ендшпіль поєдинку вийшов веселим. Обидві команди намагалися вирвати перемогу, що вилилось у атаку на атаку. Гостріше вибігав Вест Хем, але удари Форналса та Нобла були заблоковані, а більшість кросів було перехоплено господарями. Бірмінгемці сильніше діяли на останніх хвилинах – так, на 89-й Гріліш намагався замкнути скидку Ель-Мухамаді на дальню стійку, але прямо перед нею він не зміг влучити по м'ячу. На 90-й же Веслі вистрілив низом з-за меж штрафного точно в руки Фабіанскі, а "молотобійці" вже у компенсований час відповіли моментом, в завершенні якого Форналс перед воротами викотив пас під удар Аллє – втім, передача виявилась занадто слабкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Вест Хем набрав вісім очок та піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці, а Астон Вілла з чотирма заліковими балами у активі розташувалася на сімнадцятій сходинці.