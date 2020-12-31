Астон Вілла спробує домовитись з Челсі щодо оренди Дрінквотера

Скандальний хавбек Денні Дрінквотер може продовжити кар'єру в Астон Віллі.

Астон Вілла має намір орендувати хавбека Челсі Денні Дрінквотера, повідомляє Sky Sports.

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Зараз 29-річний хавбек захищає кольори Бернлі, його орендна угода діє до 6 січня 2020 року. Денні не зміг закріпитись у лондонському клубі, і за Бернлі провів також лише один матч.

Нагадаємо, Дрінквотер заявив про себе у Лестері де разом із "лисами" сенсаційно став чемпіоном АПЛ сезону 2015/16.

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