Якщо Марсель відхилить початкову пропозицію Астон Вілли, то бірмінгемський клуб може збільшити суму до 40 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

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Повідомляється, що англійський клуб має такі фінансові можливості для зимового трансферного вікна. Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері намагається схилити Гендузі до трансферу.

Згідно з джерелом, Марсель відпустить Маттео лише у тому випадку, якщо фінансова пропозиція влаштує клуб.

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