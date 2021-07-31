Бірмінгемці готові прийняти 100 млн фунтів, які "містяни" запропонували за фіналіста Євро, стверджує Sky Sports.

Зінченко повернувся в розташування Манчестер Сіті після Євро – легіонеру відразу довелося піднімати важку штангу

Тепер перехід залежить від самого Гріліша. Астон Вілла не проти зберегти зірку, піднявши йому зарплату до 200 тисяч фунтів на тиждень. Якщо ж Гріліш наважиться зробити наступний крок, то стане найдорожчим гравцем у історії АПЛ – наразі це звання утримує Поль Погба (89 млн фунтів).

Нагадаємо, Джек – вихованець та капітан Астон Вілли, а його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2025-го. У минулому сезоні хавбек зіграв 26 матчів в АПЛ, оформивши 6 голів та 12 асистів.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині