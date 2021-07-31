Астон Вілла прийме рекордні 100 мільйонів фунтів за Гріліша від Манчестер Сіті – тепер все вирішує сам хавбек
Манчестер Сіті нарешті зміг задовольнити велетенські апетити Астон Вілли щодо Джека Гріліша.
Бірмінгемці готові прийняти 100 млн фунтів, які "містяни" запропонували за фіналіста Євро, стверджує Sky Sports.
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Тепер перехід залежить від самого Гріліша. Астон Вілла не проти зберегти зірку, піднявши йому зарплату до 200 тисяч фунтів на тиждень. Якщо ж Гріліш наважиться зробити наступний крок, то стане найдорожчим гравцем у історії АПЛ – наразі це звання утримує Поль Погба (89 млн фунтів).
Нагадаємо, Джек – вихованець та капітан Астон Вілли, а його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2025-го. У минулому сезоні хавбек зіграв 26 матчів в АПЛ, оформивши 6 голів та 12 асистів.
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