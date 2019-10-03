Астана Григорчука поступилася Партизану у другому турі Ліги Європи

Роман Григорчук разом з казахською Астаною зазнав другої поспіль поразки у груповому етапі Ліги Європи 2019/20.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 2 тур, група L

Астана – Партизан – 1:2

Голи: Сігурьонссон, 85 – Садік, 29, 73

Після мінімальної поразки від Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд казахський гранд приймав Партизан, який розпочав з нічиєї 2:2 проти АЗ. Серби не відчули ніяких проблем зі штучним покриттям Астана Арени і відразу захопили ініціативу. Тиск гостей закінчився логічним голом від Умара Садіка, який скористався хаосом в центрі штрафного майданчика Астани.

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У другій половині підопічні Григорчука спробували вирівняти гру, однак на 73 хвилині припустилися ще одного провалу в захисті – той-таки Садік без перешкод розстріляв Еріча зі зручної позиції. Все, на що спромоглися господарі – гол престижу від Сігурьонссона.

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Після поразки Астана опинилася на дні турнірної таблиці групи L з нулем очок в активі. У Партизана – 4 пункти і тимчасове лідерство квартету.