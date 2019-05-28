Аспілікуета: Ми готові до битви за трофей Ліги Європи

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета не збирається поступатись у вирішальному матчі за кубок ЛЄ.

Капітан "синіх" поведе команду за собою у зустрічі проти Арсенала.

"Ми Челсі, і щоразу ми починаємо сезон з думками про перемоги у всіх турнірах. Завтра на нас чекає фінал, битва за трофей. Ми стартували в турнірі у вересні і завжди тримали в думках вихід у фінал. Ми хочемо битися за цей кубок. Нас чекає відповідальний матч, і ми сповнені амбіцій.

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Завтра у нас буде можливість продовжити завоювання трофеїв. Ми можемо заволодіти кубком, який виграли в 2013 році. Я і Давид Луїс тоді були в команді. Ми знаємо, наскільки це важливе досягнення. Сподіваюся, завтра все повториться", – заявив Аспілікуета у коментарі офіційному сайту УЄФА.

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Матч між Арсеналом та Челсі відбудеться 29 травня у Баку.