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Челсі – Арсенал: прес-конференція Мауріціо Саррі перед фіналом Ліги Європи

21:26 15 Читать на русском
Челсі – Арсенал: прес-конференція Мауріціо Саррі перед фіналом Ліги Європи
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився думками щодо майбутнього протистояння з Арсеналом.

 

"Ми провели чудовий сезон. Ми вийшли у фінал Кубка ліги в боротьбі з дворазовим фіналістом Ліги чемпіонів. Завтра у нас фінал Ліги Європи. Вважаю, що це був хороший сезон. Якщо виграємо фінал, сезон стане просто чудовим.

Жиру здорово грав в Лізі Європи, забив багато голів. Оллі в цьому турнірі був для нас дуже важливий. Склад визначу завтра, але я не можу не врахувати його при виборі.

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У Канте не така вже й серйозна проблема з коліном. Біда в тому, що він може не встигнути відновитися. Ми стараємось. Подивимося завтра, але зараз немає ніяких гарантій. Думаю, шанси 50 на 50.

Н'Голо Канте – дуже важливий для нас гравець. Це єдиний опорний півзахисник в нашому розпорядженні. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб він встиг відновитися. Спробуємо встигнути завтра вранці", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Н'Голо Канте Н'Голо Канте Челсі - Арсенал Челсі Челсі Ліга Європи
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