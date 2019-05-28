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Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи

22:18 632 Читать на русском
Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи
Мауріціо Саррі / Reuters

Мауріціо Саррі шокував своєю поведінкою напередодні гри проти Арсенала.

 

Головний тренер Челсі не може впоратися з тиском перед вирішальним матчем Ліги Європи.

Челсі – Арсенал: прес-конференція Мауріціо Саррі перед фіналом Ліги Європи

Італієць помітив незначний конфлікт між Гонсало Ігуаїном та Давідом Луїсом і просто з'їхав з котушок. Мауріціо почав розмахувати руками, розлючено кинув на землю свого картуза, а потім взагалі покинув газон стадіона в Баку. Гравці "синіх" виглядали збентеженими такою поведінкою наставника, але продовжили вправи без Саррі.

Саррі готовий негайно покинути Челсі

Нагадаємо, фінальний матч Ліги Європи відбудеться вже завтра, 29 травня.

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі Челсі - Арсенал Ліга Європи
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