Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи

Мауріціо Саррі шокував своєю поведінкою напередодні гри проти Арсенала.

Головний тренер Челсі не може впоратися з тиском перед вирішальним матчем Ліги Європи.

Челсі – Арсенал: прес-конференція Мауріціо Саррі перед фіналом Ліги Європи

Італієць помітив незначний конфлікт між Гонсало Ігуаїном та Давідом Луїсом і просто з'їхав з котушок. Мауріціо почав розмахувати руками, розлючено кинув на землю свого картуза, а потім взагалі покинув газон стадіона в Баку. Гравці "синіх" виглядали збентеженими такою поведінкою наставника, але продовжили вправи без Саррі.

Саррі готовий негайно покинути Челсі

Нагадаємо, фінальний матч Ліги Європи відбудеться вже завтра, 29 травня.