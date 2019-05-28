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Аспиликуэта: Мы готовы к битве за трофей Лиги Европы

28 мая 23:36 4 Читати українською
Аспиликуэта: Мы готовы к битве за трофей Лиги Европы
Сесар Аспиликуэта / Reuters

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта не собирается уступать в решающем матче за кубок ЛЕ.

Капитан "синих" поведет команду за собой во встрече против Арсенала.

"Мы Челси, и каждый раз мы начинаем сезон с мыслями о победе во всех турнирах. Завтра нас ждет финал, битва за трофей. Мы стартовали в турнире в сентябре и всегда держали в мыслях выход в финал. Мы хотим бороться за этот кубок. Нас ждет ответственный матч, и мы полны амбиций.

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Завтра у нас будет возможность продолжить завоевание трофеев. Мы можем завладеть кубком, который выиграли в 2013 году. Я и Давид Луис тогда были в команде. Мы знаем, насколько это важное достижение. Надеюсь, завтра все повторится", – заявил Аспиликуэта в комментарии официальному сайту УЕФА.

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Матч между Арсеналом и Челси состоится 29 мая в Баку.

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