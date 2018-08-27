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Аспілікуета: Манчестер Сіті створив великий відрив, але Челсі вміє чинити тиск

28 серпня 00:15 4 Читать на русском
Аспілікуета: Манчестер Сіті створив великий відрив, але Челсі вміє чинити тиск
Сесар Аспілікуета / ФК Челсі

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета прокоментував про цілі лондонської команди на сезон 2018/2019.

"Ми знаємо, наскільки складно навіть просто пробитися в Лігу чемпіонів. Манчестер Сіті створив великий відрив від інших команд, і можливість боротися за чемпіонство залежить тільки від нас самих.

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Челсі вміє тиснути. Ми виграли чемпіонський титул двічі за минулі 3 сезони, і у нас дуже високий рівень. Зараз тільки серпень, до травня ще дуже багато працювати, а потім подивимося, що у нас вийде.

Після перерви на матчі збірних ми будемо грати кожні три дні. З початком єврокубків і англійських кубкових турнірів все зміниться, але ми готові. У нас прекрасні гравці, і ми багато працювали під керівництвом нового тренера. Ми можемо боротися за всі трофеї", – цитує Аспілікуету офіційний сайт Челсі.

Ньюкасл – Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Сесар Аспілікуета Сесар Аспілікуета Челсі Челсі
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