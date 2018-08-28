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Аспиликуэта: Манчестер Сити создал большой отрыв, но Челси умеет оказывать давление

00:15 12 Читати українською
Аспиликуэта: Манчестер Сити создал большой отрыв, но Челси умеет оказывать давление
Сесар Аспиликуэта / ФК Челси

Защитник Челси Аспиликуэта прокомментировал о целях лондонской команды на сезон 2018/2019.

"Мы знаем, насколько сложно даже просто пробиться в Лигу чемпионов. Манчестер Сити создал большой отрыв от прочих команд, и возможность бороться за чемпионство зависит только от нас самих.

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Челси умеет оказывать давление. Мы выиграли чемпионский титул дважды за прошедшие три сезона, и у нас очень высокий уровень. Сейчас только август, до мая ещё очень много работать, а потом посмотрим, что у нас получится.

После перерыва на матчи сборных мы будем играть каждые три дня. С началом еврокубков и английских кубковых турниров всё изменится, но мы готовы. У нас прекрасные игроки, и мы много работали под руководством нового тренера. Мы можем бороться за все трофеи", – цитирует Аспиликуэту официальный сайт Челси.

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Англия Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
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