Аспиликуэта: Манчестер Сити создал большой отрыв, но Челси умеет оказывать давление

Защитник Челси Аспиликуэта прокомментировал о целях лондонской команды на сезон 2018/2019.

"Мы знаем, насколько сложно даже просто пробиться в Лигу чемпионов. Манчестер Сити создал большой отрыв от прочих команд, и возможность бороться за чемпионство зависит только от нас самих.

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Челси умеет оказывать давление. Мы выиграли чемпионский титул дважды за прошедшие три сезона, и у нас очень высокий уровень. Сейчас только август, до мая ещё очень много работать, а потом посмотрим, что у нас получится.

После перерыва на матчи сборных мы будем играть каждые три дня. С началом еврокубков и английских кубковых турниров всё изменится, но мы готовы. У нас прекрасные игроки, и мы много работали под руководством нового тренера. Мы можем бороться за все трофеи", – цитирует Аспиликуэту официальный сайт Челси.

Ньюкасл –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча