Асистент Каштру покине Шахтар заради запрошення від португальского гранда

Луїшу Каштру доведеться продовжити роботу з Шахтарем без свого помічника Філіпе Селіккаї.

Головний тренер "гірників" підтвердив, що його асистент отримав запрошення очолити дубль лісабонського Спортінга.

Шахтар опублікував відео найяскравіших епізодів нинішнього сезону УПЛ на честь чемпіонства "гірників"

"Немає сенсу заперечувати це. Я думаю, що він напевне буде в Спортінгу. Він вирішив піти своїм шляхом, і я бажаю Філіпе великих успіхів", – наводить слова Каштру A Bola.

Нагадаємо, 35-річний Селіккая разом з Каштру прийшов у Шахтар минулого літа. Команда португальских фахівців у свій перший сезон привела "гірників" до титулу чемпіонів України.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?