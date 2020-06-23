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Асистент Каштру покине Шахтар заради запрошення від португальского гранда

18:15 - Читать на русском
Асистент Каштру покине Шахтар заради запрошення від португальского гранда
Філіпе Селіккая / Сайт Шахтаря

Луїшу Каштру доведеться продовжити роботу з Шахтарем без свого помічника Філіпе Селіккаї.

Головний тренер "гірників" підтвердив, що його асистент отримав запрошення очолити дубль лісабонського Спортінга.

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"Немає сенсу заперечувати це. Я думаю, що він напевне буде в Спортінгу. Він вирішив піти своїм шляхом, і я бажаю Філіпе великих успіхів", – наводить слова Каштру A Bola.

Нагадаємо, 35-річний Селіккая разом з Каштру прийшов у Шахтар минулого літа. Команда португальских фахівців у свій перший сезон привела "гірників" до титулу чемпіонів України.

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Теги
Філіпе Філіпе Селіккая Шахтар Шахтар Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія Луїш Луїш Каштру
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