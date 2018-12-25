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Артур: Молюся про те, щоб Неймар повернувся в Барселону

13:26 83 Читать на русском
Артур: Молюся про те, щоб Неймар повернувся в Барселону
Артур / фото із соцмереж

Бразильський півзахисник Барселони Артур сподівається на повернення в каталонський клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Я дуже хочу, щоб Неймар повернувся, молюся про це. Він дуже сильний гравець, а чим сильніші гравці, тим сильніша команда.

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Звичайно, я хотів би докласти максимум зусиль, щоб Неймар повернувся, але у нього своє життя, і він знає, що робить. Переговори Неймара з Барсою? Чесно кажучи, не в курсі, чи були вони, і якщо так, то наскільки далеко зайшли.

Він мій великий друг, гравець, яким я дуже захоплююся, тому я буду дуже радий його поверненню", – цитує Артура Mundo Deportivo.

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