Артур: Молюся про те, щоб Неймар повернувся в Барселону

Бразильський півзахисник Барселони Артур сподівається на повернення в каталонський клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Я дуже хочу, щоб Неймар повернувся, молюся про це. Він дуже сильний гравець, а чим сильніші гравці, тим сильніша команда.

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Звичайно, я хотів би докласти максимум зусиль, щоб Неймар повернувся, але у нього своє життя, і він знає, що робить. Переговори Неймара з Барсою? Чесно кажучи, не в курсі, чи були вони, і якщо так, то наскільки далеко зайшли.

Він мій великий друг, гравець, яким я дуже захоплююся, тому я буду дуже радий його поверненню", – цитує Артура Mundo Deportivo.

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