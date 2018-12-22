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Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють Європу

16:27 24 Читать на русском
Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють Європу
Артур ідеально влився в ігровий ансамбль Барселони / getty images

УЄФА назвав головні відкриття Ліги чемпіонів у 2018-му. Вік гравців не повинен був перевищувати 24-х років.

Воротар: Одіссеас Влаходімос, 24 роки (Бенфіка)

Запам'ятався вражаючими сейвами і став ледь не головною зіркою Бенфіки в дуже складній групі.

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Захисник: Мілан Шкріняр, 23 роки (Інтер)

Чудове читання гри і позиційне чуття змусили забути, що це його дебютний розіграш Ліги чемпіонів.

Захисник: Маттейс де Лігт, 19 років (Аякс)

У де Лігта є всі задатки центрального захисника світового класу. У 19 років випускник знаменитої академії Аякса вже носить капітанську пов'язку в першій команді.

Захисник: Енді Робертсон, 24 роки (Ліверпуль)

У лютому дебютував в Лізі чемпіонів, а в травні вже грав у фіналі. Енергійний захисник відмінно підходить під стиль Ліверпуля.

Півзахисник: Френкі де Йонг, 21 рік ( Аякс)

В арсеналі де Йонга є все, що необхідно сучасному центральному півзахиснику: холоднокровність, креативність, техніка та універсалізм.

Півзахисник: Хуссем Ауар, 20 років (Ліон)

Може похвалитися чудовим контролем м'яча. Ряд вражаючих матчів на груповому етапі показав, чому його називають новим Іньєстою.

Півзахисник: Артур, 22 роки (Барселона)

"Ми спостерігаємо за гравцем, з яким може початися нова ера в історії Барселони. До слів Хаві варто прислухатися.

Півзахисник: Нікола Влашіч, 21 рік (ЦСКА)

Переїхавши до Москви з Евертона на правах оренди, Влашіч швидко став лідером ЦСКА. Три голи і дві результативні передачі на груповому етапі – зайве тому підтвердження.

Нападник: Дженгіз Ундер, 21 рік (Рома)

У минулому сезоні допоміг Ромі дістатися до півфіналу. У новому забив вже три м'ячі завдяки швидкості, креативності та розкішному удару з лівої.

Нападаник: Ірвінг Лосано, 23 (ПСВ)

Ефектно проявивши себе на чемпіонаті світу, цей вибуховий форвард забив у Лізі чемпіонів Тоттенхему та Інтеру.

Нападник: Джейдон Санчо, 18 (Борусія Д)

Став головним відкриттям Борусії в новому сезоні. Особливо англійцю вдався матч з Монако в Дортмунді, де його команда перемогла з результатом 3:0.

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