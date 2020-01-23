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Артета заинтересован в трансфере Матвиенко – тренер Арсенала следил за защитником Шахтера в течение двух лет

08:58 117 Читати українською
Артета заинтересован в трансфере Матвиенко – тренер Арсенала следил за защитником Шахтера в течение двух лет
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Лондонский Арсенал хочет приобрести защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко до закрытия зимнего трансферного окна.

Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в трансфере украинца, информирует zbirna.com. Испанский специалист следил за Матвиенко в течение двух лет – еще работая ассистентом Гвардиолы, он хотел переманить защитника в Манчестер Сити, а сейчас настаивает на его приобретении в Арсенал.

Матвиенко заинтересовал Арсенал, – СМИ

Кроме того, как указывает источник, тренерский штаб "канониров" уже консультировался с украинским тренером относительно игровых и человеческих качеств Матвиенко. Вероятно, этим тренером был наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

По информации football.london, если Арсенал не сможет договориться о трансфере Матвиенко до закрытия зимнего трансферного окна, то летом "канониры" могут изменить приоритеты – их трансферной целью может стать центрбэк РБ Лейпциг Дайот Упамекано.

Напомним, вчера агент Матвиенко, Юрий Данченко, подтвердил, что "канониры" заинтересованы в переходе украинца во время текущего трансферного окна.

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