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Артета: Радий, що Джака виступає за Арсенал, думаю, він залишиться у клубі

11:15 291 Читать на русском
Артета: Радий, що Джака виступає за Арсенал, думаю, він залишиться у клубі
Граніт Джака / Reuters

Головний тренер Арсенала Мікель Артета сподівається, що Граніт Джака залишиться гравцем "канонірів".

"Думаю, що Джака залишиться. Він мені дуже подобається. Якщо Граніт залишиться, то може стати неймовірно важливим гравцем для Арсенала, з огляду на той стиль, в якому ми хочемо діяти.

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Справа в його самовіддачі, мені подобається те, як він зосереджений, те, як він віддається своїй професії. Він хоче вчитися, він є відмінним гравцем. Також мене вражає його вміння віддавати передачі. Я дуже радий тому, що Джака грає в Арсеналі", – цитує Артету Sky Sports.

До слова, в активі швейцарського півзахисника, який конфліктував із Унаї Емері та фанатами, 17 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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Англія Трансфери Арсенал Арсенал Мікель Артета Мікель Артета Граніт Джака Граніт Джака
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