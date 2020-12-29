Арсенал та Герта не можуть домовитись щодо ціни за Джаку

Трансфер хавбека Арсенала Граніта Джаки до Герти перебуває під загрозою зриву.

Арсенал вимагає 40 млн євро за Граніта Джаку, тоді як Герта готова викупити швейцарця за 35 млн, повідомив журналіст Sky Sport Italia Антоніо Руссо у своєму твіттері.

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Раніше агент хавбека зазначав, що узгодив умови нового контракта із берлінським клубом і залишалось лише визначитись із сумою трансферу.

До слова, в активі швейцарського півзахисника, який конфліктував із Унаї Емері та фанатами, 16 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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