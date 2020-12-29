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Арсенал та Герта не можуть домовитись щодо ціни за Джаку

11:02 306 Читать на русском
Арсенал та Герта не можуть домовитись щодо ціни за Джаку
Граніт Джака / Reuters

Трансфер хавбека Арсенала Граніта Джаки до Герти перебуває під загрозою зриву.

Арсенал вимагає 40 млн євро за Граніта Джаку, тоді як Герта готова викупити швейцарця за 35 млн, повідомив журналіст Sky Sport Italia Антоніо Руссо у своєму твіттері.

Джака домовився про контракт із Гертою, – агент

Раніше агент хавбека зазначав, що узгодив умови нового контракта із берлінським клубом і залишалось лише визначитись із сумою трансферу.

До слова, в активі швейцарського півзахисника, який конфліктував із Унаї Емері та фанатами, 16 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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Англія Арсенал Арсенал Трансфери Чемпіонату Англії Герта Герта Трансфери Трансфери Арсенала Граніт Джака Граніт Джака
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