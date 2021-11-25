"Я побачився і поговорив з ним, коли ми пішли дивитись фільм. Поспілкуватися з ним було дуже приємно, і сподіваюся, що ми зможемо зробити так, щоб він був ближчим до клубу.

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Думаю, він чудово провів би час, просто побачив те, як він вплинув на клуб, перебуваючи поруч із ним, завдяки повазі, захопленню та любові, які всі в клубі відчувають до того, що він зробив, а також до того, якою особистістю він є для нас.

Роль в Арсеналі? Поки що не можу сказати. Але можу сказати, що хотів би, щоб він був ближчим особисто до мене. Мені здається, що це чудово допомогло б клубу", – цитує Артету Goal.

Нагадаємо, Арсен Венгер очолював "канонірів" з 1996 по 2018 роки. Зараз він обіймає посаду директора ФІФА з розвитку.

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