"Я увиделся и поговорил с ним, когда мы пошли смотреть фильм. Пообщаться с ним было очень приятно, и надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы он был ближе к клубу.

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Думаю, он прекрасно провел бы время, просто увидел то, как он повлиял на клуб, находясь рядом с ним, благодаря уважению, восторгу и любви, которые все в клубе испытывают к тому, что он сделал, а также к тому, какой личностью он является для нас.

Роль в Арсенале? Пока что не могу сказать. Но могу сказать, что хотел бы, чтобы он был ближе ко мне. Мне кажется, что это здорово помогло бы клубу", – цитирует Артету Goal .

Напомним, Арсен Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 годы. Сейчас он занимает должность директора ФИФА по развитию.