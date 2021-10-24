Арсен Венгер – це ціла епоха лондонського Арсенала, яка назавжди ввійшла в історію футболу. Французькому фахівцеві доводилося переживати яскраві злети й важкі падіння, але він завжди був вірний своїй філософії та прогресивним поглядам.

Арсен Венгер прийшов на тренерський місток лондонського Арсенала 1 жовтня 1996 року, а покинув свій пост по завершенні сезону 2017/18. Йому так і не вдалося підняти над головою вухатий кубок Ліги чемпіонів, хоч він був за крок до цього. Але в історії турніру йому вдалося залишити не лише слід фіналіста.

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Вихід в груповий етап

Починаючи з сезону 1998/99, лондонський Арсенал під керівництвом Арсена Венгера 16 разів поспіль проходив у груповий етап Ліги чемпіонів. Французу вдалося обійти головного конкурента – сера Алекса Фергюсону, серія якого тривала 15 сезонів поспіль.

Щоправда, здебільшого "канонірам" вдавалося забезпечити собі путівку в турнір найсильніших завдяки 4 місцю в АПЛ, через що народилися жарти про "завжди четвертий Арсенал". Втім, обігнати лондонців у цьому рекорді змогли лише Манчестер Юнайтед (18 років поспіль) та мадридський Реал (19 років поспіль). Зважаючи на те, що Венгер ніколи не пропагував автобус та гру на результат, показник дійсно вражає.

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Поразки у Лізі чемпіонів

Довгожителі завжди мають шанси стати першопрохідцями не лише для позитивних, а й для негативних рекордів. Не став винятком і Венгер, який став жертвою власної футбольної філософії.

Арсенал завжди грав відкрито та яскраво, намагаючись постійно створювати тиск на ворота суперника. Гра на утримання результату була чужою для цієї команди, чим доволі часто користувалися суперники.

Венгер став першим тренером в історії Ліги чемпіонів, якому довелося перейти позначку у 50 поразок у турнірі. Сталося це 16 вересня 2015 року у матчі 1 туру групового етапу проти загребського Динамо.

В останньому для себе сезоні ЛЧ Арсен зазнав ще 4 поразок та покинув турнір після 1/8 фіналу з Барселоною – своїм злим генієм.

Програний фінал

За роки відданої праці та вірності прогресивним ідеям доля подарувала Венгеру особливий шанс – перемогти у Лізі чемпіонів. Для цього його хлопцям потрібно було здолати Барселону Франка Райкарда, у якій феєрили Ето'о та Роналдіньо, а Мессі тільки починав свою кар'єру.

Втім, на останній сходинці перед мрією доля відвернулася від "канонірів". Леманн отримав червону картку за фол проти Ето'о, Арсенал залишився в меншості. Завдяки голу Кемпбелла підопічні Венгера навіть вийшли вперед, але втримати перевагу над такою Барселоною – завдання практично неможливе.

У другому таймі каталонці оточили ворота Арсенала, що принесло свої плоди. Спочатку все той же Ето'о зрівняв рахунок, а згодом Беллетті приніс "блаугранас" перемогу.

Венгеру знову довелося пережити поразку, але всі найкращі тренери світу в один голос визнають: француз є одним з найкращих фахівців в історії футболу та найкращим прикладом того, що ніколи не варто здаватися та дотримуватися власних ідей заради яскравої гри та емоцій на трибунах.