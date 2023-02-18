"Ми показали характер, стійкість. У другому таймі ми створювали момент за моментом. Нам потрібен був чарівний момент, і Жоржінью його створив. Після того, що сталося кілька днів тому, ми раді перемозі.

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Якщо ви хочете бути на вершині, ви повинні вигравати матчі різними способами. У роздягальні було дуже галасливо. У перерви ми сказали, що ось він – момент. Нам потрібно підняти рівень нашої гри, якщо ми хочемо здобути перемогу.

Думаю, що до нас повернулася впевненість. Сьогодні ми зробили щось надзвичайне, хоча, звичайно, багато чого можна поліпшити. Жоржінью був чудовий. Щодо Сака, то сьогодні йому часто діставалося по ногах. Але йому треба впоратися з цим – це його гра", – цитує Артету Football.london.

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