"Я можу зрозуміти сьогоднішнє розчарування, адже Мудрик – гравець, якого Арсенал хотів ще в останні дні літнього трансферного вікна. Влітку були розмови із Шахтарем та агентами, але до офіційної пропозиції справа не дійшла.Проте у жовтні, листопаді та грудні Арсенал працював над цією угодою.

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Можу сказати вам одну річ. Якщо Арсенал є лідером АПЛ та переживає зараз фантастичний момент у своїй історії, якщо команда чудово виступає з багатьма молодими талантами, яскравими гравцями та фантастичним тренером Мікелем Артетою – то це тому, що у них є бачення.

Арсенал не був у паніці, коли дізнався про прибуття Челсі, щоб домовитися з Шахтарем та переконати Мудрика. Клуб змінив підхід до трансферного ринку. Арсенал не реагує на це та не переплачує. Їхня позиція чітка – вони роблять те, що вважають за потрібне. У четвер ввечері вони запропонували 70+25 мільйонів євро. Це великі гроші, це велика пропозиція. Тоді Шахтар вирішив зачекати на Челсі, щоб отримати більше.

У Арсенала є бачення, є стратегія, тож вони вирішили відступити. Якщо Шахтар приймає пропозицію, а гравець хоче перейти – вони щасливі. Якщо ні – вони робитимуть щось інше. Минулого року таке було з Душаном Влаховічем, Лісандро Мартінесом та Рафіньєю. Арсенал не хоче вступати у таку боротьбу. Така позиція клубу – він хоче лише тих футболістів, які впевнені в їхньому проекті та можуть перейти за правильну ціну. Арсенал не хоче робити шалені речі, така їхня ментальність. Впевнений, що фанам подобається ця стратегія.

Вболівальники можуть бути розчаровані, тому що я розумію захоплення таким підписанням, як Мудрик. Це нормально. Але вважаю, що реальність така – спортдиректор Еду Гаспар, керівництво, власники та Артета завжди були чіткими у своїй позиції", – сказав Романо на своєму YouTube-каналі.

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