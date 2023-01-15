"Арсенал не був у паніці після появи Челсі": Романо пояснив, чому "каноніри" припинили боротьбу за Мудрика
Журналіст та інсайдер Фабріціо Романо спробував розібратись, чому команда Мікеля Артети не змогла підписати зірку Шахтаря.
"Я можу зрозуміти сьогоднішнє розчарування, адже Мудрик – гравець, якого Арсенал хотів ще в останні дні літнього трансферного вікна. Влітку були розмови із Шахтарем та агентами, але до офіційної пропозиції справа не дійшла.Проте у жовтні, листопаді та грудні Арсенал працював над цією угодою.
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Можу сказати вам одну річ. Якщо Арсенал є лідером АПЛ та переживає зараз фантастичний момент у своїй історії, якщо команда чудово виступає з багатьма молодими талантами, яскравими гравцями та фантастичним тренером Мікелем Артетою – то це тому, що у них є бачення.
Арсенал не був у паніці, коли дізнався про прибуття Челсі, щоб домовитися з Шахтарем та переконати Мудрика. Клуб змінив підхід до трансферного ринку. Арсенал не реагує на це та не переплачує. Їхня позиція чітка – вони роблять те, що вважають за потрібне. У четвер ввечері вони запропонували 70+25 мільйонів євро. Це великі гроші, це велика пропозиція. Тоді Шахтар вирішив зачекати на Челсі, щоб отримати більше.
У Арсенала є бачення, є стратегія, тож вони вирішили відступити. Якщо Шахтар приймає пропозицію, а гравець хоче перейти – вони щасливі. Якщо ні – вони робитимуть щось інше. Минулого року таке було з Душаном Влаховічем, Лісандро Мартінесом та Рафіньєю. Арсенал не хоче вступати у таку боротьбу. Така позиція клубу – він хоче лише тих футболістів, які впевнені в їхньому проекті та можуть перейти за правильну ціну. Арсенал не хоче робити шалені речі, така їхня ментальність. Впевнений, що фанам подобається ця стратегія.
Вболівальники можуть бути розчаровані, тому що я розумію захоплення таким підписанням, як Мудрик. Це нормально. Але вважаю, що реальність така – спортдиректор Еду Гаспар, керівництво, власники та Артета завжди були чіткими у своїй позиції", – сказав Романо на своєму YouTube-каналі.
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