Лондонский Арсенал сообщил об убытках клуба за прошедший финансовый год, который закончился 31 мая 2020 года, сообщает издание ESPN.

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"Канониры" недосчитались 47,8 млн фунтов (55,3 млн евро), из которых 35 млн фунтов (40,5 млн евро) – потери из-за пандемии коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счет экономии на расходах, в том числе благодаря снижению заработной платы футболистов на 12,5%. Интересно, что почти треть суммы пришлась на увольнение Унаи Эмери и назначение вместо него Микеля Артеты – тренерские пертурбации обошлись Арсеналу в 10,4 млн фунтов (12 млн евро).

Напомним, после 26-ти туров лондонцы в турнирной таблице АПЛ идут на 10-й строчке, набрав 37 очков. От лидера первенства – Манчестер Сити – их отделяет 28 пунктов.

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