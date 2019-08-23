toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

"Арсенал в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті та Ліверпуля", – легенда "канонірів"

06:30 92 Читать на русском
"Арсенал в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті та Ліверпуля", – легенда "канонірів"
Унаї Емері / Reuters

Колишній хавбек Арсенала Рей Парлор (339 матчів, 22 голи) оцінив перспективи команди в сезоні 2019/20.

 

"Я чув деякі думки, що ми можемо поборотися за перемогу в цьому сезоні, але на даний момент ми в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті і Ліверпуля.

"Я б хотів ніколи не грати проти Ліверпуля", – Емері про центральний матч третього туру АПЛ

Чи багато футболістів Арсенала пройшли б до основного складу Ліверпуля? Найважливіше для нас зараз – це повернення в Лігу чемпіонів. Якщо вони завершать сезон на четвертому місці, то я залишуся задоволений. Поки ж Арсенал сильно програє Манчестер Сіті і Ліверпулю. Вони добре стартували, здобувши перемогу на виїзді над Ньюкаслом і зробивши свою роботу в грі з Бернлі, але ці перемоги були очікувані", – цитує Парлора talkSPORT.

Сократіс: Можливо, матч з Ліверпулем буде простішим, ніж гра з Бернлі

Нагадаємо, Арсенал зустрінеться з Ліверпулем вже у наступному турі АПЛ. 24 серпня мерсисайдці прийматимуть "канонірів" на Енфілді.

blog_ava
Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу
22 серпня
6747
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
10
хв
Гранада
21:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук