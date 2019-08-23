"Арсенал в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті та Ліверпуля", – легенда "канонірів"

Колишній хавбек Арсенала Рей Парлор (339 матчів, 22 голи) оцінив перспективи команди в сезоні 2019/20.

"Я чув деякі думки, що ми можемо поборотися за перемогу в цьому сезоні, але на даний момент ми в мільйонах миль позаду Манчестер Сіті і Ліверпуля.

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Чи багато футболістів Арсенала пройшли б до основного складу Ліверпуля? Найважливіше для нас зараз – це повернення в Лігу чемпіонів. Якщо вони завершать сезон на четвертому місці, то я залишуся задоволений. Поки ж Арсенал сильно програє Манчестер Сіті і Ліверпулю. Вони добре стартували, здобувши перемогу на виїзді над Ньюкаслом і зробивши свою роботу в грі з Бернлі, але ці перемоги були очікувані", – цитує Парлора talkSPORT.

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Нагадаємо, Арсенал зустрінеться з Ліверпулем вже у наступному турі АПЛ. 24 серпня мерсисайдці прийматимуть "канонірів" на Енфілді.