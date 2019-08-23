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"Арсенал в миллионах миль позади Манчестер Сити и Ливерпуля", – легенда "канониров"

06:30 54 Читати українською
"Арсенал в миллионах миль позади Манчестер Сити и Ливерпуля", – легенда "канониров"
Унаи Эмери / Reuters

Бывший хавбек Арсенала Рэй Парлор (339 матчей, 22 гола) оценил перспективы команды в сезоне 2019/20.

 

"Я слышал некоторые мысли, что мы можем побороться за победу в этом сезоне, но на данный момент мы в миллионах миль позади Манчестер Сити и Ливерпуля.

"Я бы хотел никогда не играть против Ливерпуля", – Эмери о центральном матче третьего тура АПЛ

Много футболистов Арсенала прошли бы в основной состав Ливерпуля? Самое важное для нас сейчас – это возвращение в Лигу чемпионов. Если они завершат сезон на четвертом месте, то я останусь доволен. Пока же Арсенал сильно проигрывает Манчестер Сити и Ливерпулю. Они хорошо стартовали, одержав победу на выезде над Ньюкаслом и сделав свою работу в игре с Бернли, но эти победы были ожидаемы", – цитирует Парлора talkSPORT.

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Напомним, Арсенал встретится с Ливерпулем уже в следующем туре АПЛ. 24 августа мерсисайдцы будут принимать "канониров" на Энфилде.

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