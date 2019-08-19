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Сократіс: Можливо, матч з Ліверпулем буде простішим, ніж гра з Бернлі

19:12 120 Читать на русском
Сократіс: Можливо, матч з Ліверпулем буде простішим, ніж гра з Бернлі
Сократіс Папастатопулос / Reuters

Захисник Арсенала Сократіс Папастатопулос поділився очікуваннями від майбутнього матчу 3-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

 

"Для захисника складніше грати з такими командами, як Бернлі, тому що доводиться багато боротися. З Ліверпулем все буде інакше. Можливо, з мерсисайдцями матч буде навіть простішим. Якщо у них буде вдалий день, а у нас – навпаки, буде важко.

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Що стосується нашого останнього матчу на Енфілді, коли ми програли 1:5, це не була гра на п'ять голів. Там були пенальті, і ми допустили декілька помилок. Думаю, цього разу все складеться по-іншому, але зараз нам потрібно сконцентруватися на роботі з тренером і його штабом. Матч в будь-якому випадку буде складним", – поділився Сократіс в коментарі Goal.com.

Нагадаємо, Арсенал та Ліверпуль зустрінуться у матчі 3-го туру, який відбудеться 24 серпня. Початок гри о 19:30.

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Англія Сократіс Папастатопулос Сократіс Папастатопулос Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Бернлі Бернлі Ліверпуль - Арсенал
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