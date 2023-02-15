"Арсенал трясе, як собаку, що дзюрить холодної ночі": Фердінанд дав пораду Зінченку і Ко перед дуеллю з Манчестер Сіті
Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд прокоментував спад у результатах "канонірів", які в останніх трьох матчах зазнали двох поразок і один раз зіграли унічию.
"Як справи у Арсенала? Ви, хлопці, почали затинатися. У вас проблеми. Вам потрібна дуже, дуже серйозна командна розмова.
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Вас трясе, як собаку, що дзюрить холодної ночі. Це вражає. Я не можу повірити в те, що бачу. Ви зараз на нервах", – цитує Фердінанда Manchester Evening News.
Нагадаємо, у середу, 15 лютого, Арсенал зіграє перенесений матч 12-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Наразі команда Гвардіоли відстає від колективу Артети на 3 очки. Початок зустрічі о 21:30.
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