Олександр Зінченко бере активну участь у благодійній організації "Футбол для України", яка була створена після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Наразі український захисник разом з Андрієм Шевченком намагаються організувати благодійний матч між Арсеналом та Челсі.

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Як повідомляє The Athletic, благодійна зустріч ймовірно відбудеться в червні. Розглядається дві арени для проведення матчу – Стемфорд Брідж та Емірейтс. Усі кошти, зібрані під час акції, будуть направлені безпосередньо в Україну на різні цілі, починаючи від забезпечення людей продуктами першої необхідності і закінчуючи розвитком об’єктів, які були зруйновані під час війни.

В матчі зіграє і півзахисник Михайло Мудрик, який цієї зими перебрався до Челсі з донецького Шахтаря.

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