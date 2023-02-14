Зінченко і Шевченко планують організувати топ-матч на підтримку України в Лондоні – Мудрик теж візьме участь
Захисник збірної України Олександр Зінченко продовжує допомагати країні у важкі часи.
Олександр Зінченко бере активну участь у благодійній організації "Футбол для України", яка була створена після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Наразі український захисник разом з Андрієм Шевченком намагаються організувати благодійний матч між Арсеналом та Челсі.
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Як повідомляє The Athletic, благодійна зустріч ймовірно відбудеться в червні. Розглядається дві арени для проведення матчу – Стемфорд Брідж та Емірейтс. Усі кошти, зібрані під час акції, будуть направлені безпосередньо в Україну на різні цілі, починаючи від забезпечення людей продуктами першої необхідності і закінчуючи розвитком об’єктів, які були зруйновані під час війни.
В матчі зіграє і півзахисник Михайло Мудрик, який цієї зими перебрався до Челсі з донецького Шахтаря.
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