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Арсенал приготував 5 млн фунтів на таланта з бразильської трясовини

13:01 100 Читать на русском
Арсенал приготував 5 млн фунтів на таланта з бразильської трясовини
Габріел Мартінеллі

Юний нападник бразильського Ітуано Габріел Мартінеллі незабаром може стати гравцем лондонського Арсенала.

Арсенал узгодив угоду щодо 17-річного форварда, повідомляє Daily Express.

Генератор нових імен

За інформацією видання, наразі "каноніри" очікують, поки Мартінеллі оформить італійське громадянство. Це дозволить таланту обійти обмеження при підписання гравців з-за меж Євросоюзу. Орієнтовна вартість трансферу – 5 млн фунтів.

Відзначимо, що Габріел Мартінеллі є вихованцем клубу бразильської Серії D Ітуано. У сезоні-2019 він провів 13 матчів у чемпіонаті штату Пауліста, в яких забив 6 м'ячів.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Бразилія Трансфери Арсенала Габріел Мартінеллі Габріел Мартінеллі Ітуано Ітуано
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