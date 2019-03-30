Арсенал приготував 5 млн фунтів на таланта з бразильської трясовини

Юний нападник бразильського Ітуано Габріел Мартінеллі незабаром може стати гравцем лондонського Арсенала.

Арсенал узгодив угоду щодо 17-річного форварда, повідомляє Daily Express.

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За інформацією видання, наразі "каноніри" очікують, поки Мартінеллі оформить італійське громадянство. Це дозволить таланту обійти обмеження при підписання гравців з-за меж Євросоюзу. Орієнтовна вартість трансферу – 5 млн фунтів.

Відзначимо, що Габріел Мартінеллі є вихованцем клубу бразильської Серії D Ітуано. У сезоні-2019 він провів 13 матчів у чемпіонаті штату Пауліста, в яких забив 6 м'ячів.

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