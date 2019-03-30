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Арсенал приготовил 5 млн фунтов на таланта из бразильской трясины

13:01 46 Читати українською
Арсенал приготовил 5 млн фунтов на таланта из бразильской трясины
Габриэл Мартинелли

Юный нападающий бразильского Итуано Габриэл Мартинелли вскоре может стать игроком лондонского Арсенала.

Арсенал согласовал сделку по 17-летнему форварду, сообщает Daily Express.

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По информации издания, в данный момент "канониры" ожидают, пока Мартинелли оформит итальянское гражданство. Это позволит таланту обойти ограничения при подписании игроков из-за пределов Евросоюза. Ориентировочная стоимость трансфера – 5 млн фунтов.

Отметим, что Габриэл Мартинелли является воспитанником клуба бразильской Серии D Итуано. В сезоне-2019 он провел 13 матчей в чемпионате штата Паулиста, в которых забил 6 мячей.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Бразилия Трансферы Арсенала Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли Итуано Итуано
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