Арсенал презентував Партея кумедним відео – новачок "канонірів" став боксером
22:20 - Читать на русском
Арсенал нарешті зміг повноцінно презентувати півзахисника Томаса Партея.
Кумедний відеоролик за участю 27-річного ганця опублікував офіційний Twitter лондонців.
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Зірковий новачок Арсенала отримав футболку з номером 18 і роль в іншому виді спорту. Партей відразу показав свою агресивність і зарядженість на боротьбу, розмахуючи руками в боксерських рукавичках.
Зазначимо, що "каноніри" заплатили Атлетіко за хавбека 50 млн євро, зробивши його своїм найдорожчим придбанням міжсезоння.
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