Кумедний відеоролик за участю 27-річного ганця опублікував офіційний Twitter лондонців.

Озіл отримав від Арсенала майже 9 млн євро бонусів за лояльність

Зірковий новачок Арсенала отримав футболку з номером 18 і роль в іншому виді спорту. Партей відразу показав свою агресивність і зарядженість на боротьбу, розмахуючи руками в боксерських рукавичках.

Зазначимо, що "каноніри" заплатили Атлетіко за хавбека 50 млн євро, зробивши його своїм найдорожчим придбанням міжсезоння.

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