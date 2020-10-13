Арсенал представил Партея забавным видео – новичок "канониров" стал боксером
22:20 - Читати українською
Арсенал наконец смог полноценно представить полузащитника Томаса Партея.
Забавный видеоролик с участием 27-летнего ганца опубликовал официальный Twitter лондонцев.
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Звездный новичок Арсенала получил футболку с номером 18 и роль в другом виде спорта. Партей сразу показал свою агрессивность и заряженность на борьбу, размахивая руками в боксерских перчатках.
Отметим, что "канониры" заплатили Атлетико за хавбека 50 млн евро, сделав его своим самым дорогим приобретением межсезонья.
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