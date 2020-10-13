Забавный видеоролик с участием 27-летнего ганца опубликовал официальный Twitter лондонцев.

Озил получил от Арсенала почти 9 млн евро бонусов за лояльность

Звездный новичок Арсенала получил футболку с номером 18 и роль в другом виде спорта. Партей сразу показал свою агрессивность и заряженность на борьбу, размахивая руками в боксерских перчатках.

Отметим, что "канониры" заплатили Атлетико за хавбека 50 млн евро, сделав его своим самым дорогим приобретением межсезонья.

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