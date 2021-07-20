У таборі Арсенала виявили позитивні тести на коронавірус серед футболістів, це стало причиною скасування турне команди Артети по США, повідомляє The Athletic.

Арсенал підсилився хавбеком Андерлехта

За океаном "каноніри" планували зіграти товариські матчі проти Інтера та Евертона. А вже 13 серпня на лондонський клуб очікує відкриття нового сезону АПЛ у поєдинку з Брентфордом.

За підсумками минулого сезону АПЛ Арсенал фінішував 8-м, тому команда залишилась без єврокубків.

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