В лагере Арсенала обнаружили положительные тесты на коронавирус среди футболистов, это стало причиной отмены турне команды Артеты по США, сообщает The Athletic.

Арсенал усилился хавбеком Андерлехта

За океаном "канониры" планировали сыграть товарищеские матчи против Интера и Эвертона. А уже 13 августа на лондонский клуб ожидает открытие нового сезона АПЛ в поединке с Брэнтфордом.

По итогам прошлого сезона АПЛ Арсенал финишировал 8-м, поэтому команда осталась без еврокубков.

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