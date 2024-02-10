Головний тренер Арсенала Мікель Артета вже планує зміни у складі команди на майбутнє літо.

Скаути Арсенала переглядали гру вінгера Атлетіка Ніко Вільямса, повідомляє Daily Mirror. Вінгер збірної Іспанії буде непростим підписанням, адже баски не готові відпускати його задешево. Конкуренцію доведеться витримати з Реалом, Ліверпулем та Астон Віллою.

Без конкретики про Зінченка – Артета заінтригував заявою про травми в Арсеналі

Вільямса розглядають заміною Букайо Сака, який залишається безальтернативним на правому фланзі. Також Арсенал хотів би підсилити лінію нападу форвардом Брентфорда Айвеном Тоуні, а в півзахист розглядають Мартіна Субіменді.

"Каноніри" звісно ж готові і продавати. Так, Едді Нкетія , Томас Партей та Еміль Сміт-Роу можуть піти з клубу. Цікаво, що лише Нкетія регулярно грає в цьому сезоні – 29 матчів, 6 голів та 5 асистів.

Нагадаємо, що Арсенал посідає третє місце в чемпіонаті Англії з 49 очками – Манчестер Сіті завдяки перемозі над Евертоном відірвався від "канонірів" та очолив турнірну таблицю. Лондонцям же ще належить зіграти матч 24-го туру проти Вест Хема.

Арсенал обіграв Ліверпуль і повернувся в боротьбу за чемпіонство – Зінченко почав гольову атаку, обмін дикими помилками